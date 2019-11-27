Население Казахстана к 2050 году достигнет 24 млн человек - прогноз ООН

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Организации объединенных наций дали прогноз касательно роста и старения населения в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ranking.kz.

«На фоне общего демографического тренда во избежание увеличения нагрузки на госбюджет особое значение приобретает развитие в стране накопительного компонента пенсионного обеспечения: обязательного и добровольного. Согласно прогнозам ООН, численность населения в мире будет расти в течение следующих нескольких десятилетий и увеличится с текущих 7,7 млрд до 8,5 млрд человек в 2030 году и до 9,7 млрд — в 2050 году. В Казахстане, по прогнозам, также ожидается рост: население к 2050 году достигнет 24 млн человек», - говорится в информации.

Что касается текущего года, на начало 2019 года в Казахстана проживало 18,4 млн человек — на 1,3% больше по сравнению с предыдущим годом (18,2 млн человек). Средний рост численности населения в стране за последние 10 лет составил 1,5% в год.

К сожалению, рост населения будет сопровождаться неуклонным ростом доли пожилых людей как в мире, так и в Казахстане. Если в 2014 году жители старше 65 лет составляли в Казахстане 6,8% от населения, то на конец 2018 года — 7,5%. Согласно прогнозным данным, в стране будет наблюдаться увеличение почти в два раза доли пожилых людей от 65 лет и старше, с текущих 7,5% до 14,1% в 2050 году.

Стоит отметить, что по возрастной шкале ООН население РК считается старым. В соответствии с этими трендами также ожидается рост продолжительности жизни в Казахстане. Так, в 2014 году продолжительность жизни с момента рождения составляла 71,44 года, а уже в конце 2018 года значение увеличилось до 73,15 года. Значительный рост ожидаемой продолжительности жизни обусловлен, помимо всего прочего, ростом качества жизни населения.