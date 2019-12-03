Население четырех крупных агломераций увеличилось на 1 млн человек в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Население четырех агломераций: городов Нур-Султан, Алматы, Актобе и Шымкент с близлежащими населенными пунктами увеличилось на 1 млн человек. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Руслан Даленов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава МНЭ в своем выступлении рассказал об итогах первой пятилетки программы развития регионов, которая реализуется с 2014 года.

«В новой программе приоритеты направлены на развитие городских центров роста – четырех крупных агломераций и региональных урбанизированных зон, а также опорных и спутниковых сел. Это позволит развить все регионы страны и поднять качество жизни в регионах. Концентрация ресурсов позволит повысить экономический рост. Для развития инфраструктуры в городах, райцентрах и селах будет внедрена Система региональных стандартов», - сказал Руслан Даленов.

Министр также сообщил, что за время реализации программы снижен износ сетей водоснабжения в моногородах на 10% и электросетей на 12%.

«За 5 лет 17 тыс. специалистам выданы льготные бюджетные кредиты на покупку жилья по программе «С дипломом в село». Реализованы 8 тыс. проектов по благоустройству сел. Улучшена инфраструктура в селах для 700 тыс. сельчан. Всего на указанные мероприятия было выделено 252 млрд тенге», - уточнил Руслан Даленов.

Кроме того, по словам главы МНЭ, проводились мероприятия по развитию водоснабжения и строительству жилья.

С 2017 года мероприятия по строительству жилья интегрированы в программу «Нурлы жер».

«С 2020 года вопросы водоснабжения, водообеспечения и ЖКХ также будут реализовываться в рамках программы «Нурлы жер». В эти 5 лет на развитие инженерной инфраструктуры было выделено 1,4 трлн тенге», - добавил Руслан Даленов.