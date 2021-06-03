Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    NASA представило две миссии по изучению Венеры

    3 Июня 2021, 09:30

    ВАШИНГТОН. DEUTSCHE WELLE - КАЗИНФОРМ - Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) выбрало две миссии для исследования Венеры, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Deutsche Welle.

    Их цель - понять, как вторая по удаленности от Солнца планета стала «миром, похожим на ад», имея множество характеристик, подобным земным, говорится в заявлении NASA, обнародованном в среду, 2 июня. На подготовку каждой миссии выделены около 500 млн долларов. Обе запланированы на 2028-2030 годы.

    В рамках миссии DAVINCI+ эксперты намерены исследовать атмосферу планеты, состоящую в основном из углекислого газа и азота, а также определить возможное существование на Венере океанов в прошлом. А миссия VERITAS будет связана с картированием венерианской поверхности. В ее рамках NASA рассчитывает изучить геологическую историю Венеры и понять, почему эта планета развивалась иначе, чем Земля.

    История исследования Венеры Соединенными Штатами началась с отправки космического аппарата «Маринер-2» в 1962 году. Последним американским аппаратом, чья миссия заключалась в изучении второй по удаленности от Солнца планеты, стал «Магеллан», запущенный в 1989 году с целью подробного картографирования венерианской поверхности.

    Автор:

    Освоение космоса США
    Новости по теме
    Новости по теме
    Из космоса определят площади конопли в Жамбылской области
    68 свалок в Атырауской области выявили из космоса
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    3 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    4 Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
    5 Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай