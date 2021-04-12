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    NASA поздравило казахстанцев с 60-летием первого полёта человека в космос

    12 Апреля 2021, 16:10

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 13-й администратор NASA Джим Брайденстайн поздравил казахстанцев по случаю 60-летия первого полёта человека в космос, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение пресс-службы МИД РК в Telegram.

    «Поздравляю народ Казахстана с этим важным историческим днем! Я Джим Брайденстайн – администратор NASA. 60 лет назад мир с восторгом наблюдал за тем, как первый человек отправился в космос с космодрома Байконур в Казахстане. Многое изменилось за последние 60 лет. Сегодня мы сотрудничаем со странами по всему миру на МКС, и все знают важность космодрома Байконур в отправке людей в космос и на МКС. Поэтому мы благодарим народ Казахстана за то, что они являются частью этой важной миссии, а также приветствуем вас в этот исторический день», - говорится в видеопоздравлении.

    Напомним, сегодня весь мир отмечает знаменательную дату – ровно 60 лет назад, 12 апреля 1961 года в космос отправился первый человек Земли. За шестьдесят лет в космосе побывало почти 570 человек и более 150 из них получили статус действующего космонавта на Байконуре, совершив свой первый полет с казахстанского космодрома.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

    Освоение космоса Байконур Видео
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