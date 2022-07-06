NASA потеряло контакт с космическим аппаратом на пути к орбите Луны

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – NASA сообщило во вторник о потере связи с космическим спутником, стоимостью 32,7 млн долларов, направлявшимся к орбите Луны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на издание ABC News.

После двух успешных сеансов связи, космическое агентство заявило, что больше не может установить контакт с космическим аппаратом под названием «Capstone». Инженеры пытаются найти причину сбоя связи и с оптимизмом смотрят на устранение неисправности.

Представитель NASA Сара Фрейзер сообщила, что космический корабль, стартовавший из Новой Зеландии 28 июня, провел на околоземной орбите почти неделю и был успешно направлен к Луне.

55-килограммовый спутник размером с микроволновую печь должен был стать первым космическим аппаратом, который прошел бы по овальной лунной орбите, где NASA намерено разместить свой аванпост «Gateway».

Программа «Gateway» предусматривает строительство небольшой космической станции на орбите Луны, которая будет управляться человеком и предоставит широкие возможности для поддержки исследований Луны и Марса в ближайшие годы. Шлюз должен был служить промежуточным пунктом для астронавтов перед тем, как они спустятся на поверхность Луны.

NASA к 2025 году планирует осуществить высадку космонавтов на земной спутник после прерванных лунных программ «Аполлон».

Фото: abcnews.go.com

