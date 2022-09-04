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    NASA отменило повторный запуск ракеты на Луну из-за утечки топлива

    4 Сентября 2022, 20:15

    АММАН. КАЗИНФОРМ – Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) в субботу вновь отложила запуск крупного космического корабля нового поколения для испытательного полета на Луну, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Associated Press.

    В субботу NASA остановило уже начавшийся обратный отсчет. Старт был отложен уже во второй раз за последние пять дней из-за технических проблем, связанных с утечкой топлива.

    Предыдущая попытка запуска была остановлена в прошлый понедельник по требованию инженеров, она также была связана с утечками водорода. После этого в NASA сообщили, что технические специалисты устранили неполадки.

    Ракета Space Launch System (SLS) длиною 98-метровой, что эквивалентно высоте 32-этажного дома, с капсулой «Орион» должна была стартовать с мыса Канаверал и стать началом новой программы космического агентства США под названием «Артемида: с Луны на Марс». Программа приурочена к 50-летию окончания лунной миссии космической программы «Аполлон».

    Однако программа «Аполлон», рожденная в результате советско-американской космической гонки во время холодной войны, была менее ориентирована на науку, чем «Артемида», сообщает Voice of America.

    Новая «лунная программа» привлекла ряд коммерческих партнеров, таких как SpaceX, а также космические агентства Европы, Канады и Японии, с целью в конечном итоге создать долгосрочную международную лунную базу, которая, в свою очередь, станет «трамплином» для еще более амбициозных полетов человека на Марс.

    Ракета является самой мощной из когда-либо построенных NASA. Ее запуск должен был отправить капсулу экипажа, состоящего из испытательных манекенов, на лунную орбиту.

    Администратор НАСА Билл Нельсон подчеркнул, что безопасность является главным приоритетом, особенно в таком испытательном полете, когда каждый хочет проверить системы ракеты.

    После последней неудачи руководители миссии решили вывести ракету с площадки в ангар для дальнейшего ремонта и обновления системы. По оценкам специалистов, потребуется несколько недель работы. Таким образом, запуск ракеты отложен до конца сентября или октября. В ближайшее время НАСА будет работать над запланированным на начало октября высокоприоритетным полетом астронавтов SpaceX на Международную космическую станцию.


    Фото: Associated Press

    Автор:

    Арсен Утешев

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