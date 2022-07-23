NASA и Роскосмос приступили к реализации перекрестных полетов на МКС

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Долгожданное решение о перекрестных полетах американских астронавтов и российских космонавтов на Международную космическую станцию было принято на днях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В минувший четверг NASA объявило, что старт американского корабля Crew Dragon миссии Crew-5 из Космического центра имени Кеннеди в штате Флорида планируется не ранее 29 сентября 2022 года.

В состав экипажа Crew-5 включены астронавты NASA Николь Мэнн, Джош Кассада, астронавт JAXA Коити Ваката и космонавт Роскосмоса Анна Кикина.

В свою очередь, в состав экипажа российского пилотируемого корабля «Союз МС-22», старт которого назначен на 21 сентября 2022 года с космодрома Байконур, вошел астронавт NASA Франциско Рубио.

В составе экипажа МКС-68 - космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и американский астронавт Франциско Рубио.

Ранее, 21 июля 2022 года международные экипажи, работающие на МКС, совершили совместный выход в открытый космос.

Как отмечают российские СМИ, активизация сотрудничества представителей NASA и Роскосмоса на орбите началась с момента назначения нового руководства космического ведомства России.



