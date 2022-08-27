NASA и Boeing переносят первую миссию астронавтов Starliner на 2023 год

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Официальные лица NASA и Boeing в четверг сообщили, что первый полет экипажа космического корабля Boeing Starliner к МКС состоится в феврале 2023 года после долгих переносов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN News.

Менеджер программы коммерческого экипажа NASA Стив Стич сообщил, что полет астронавтов планировался на конец 2022 года. Но выявленные серьезные проблемы в ходе испытательного полета Starliner без экипажа в мае сдвинули график.

Проблемы космического корабля Starliner связаны с несколькими двигателями и программным обеспечением. Официальные лица сочли эти проблемы достаточно серьезными и потребовали устранить, прежде чем допускать экипаж на борт транспортного средства.

Первая попытка отправить Starliner на орбиту в конце 2019 года была прервана – корабль возвращался непосредственно на Землю, а не к стыковке с МКС из-за проблем с программным обеспечением.

NASA намерено получить по крайней мере два космических корабля, способных доставлять астронавтов на МКС и обратно.

Американское космическое агентство может также полагаться на корабли российского производства «Союз» для доставки космонавтов на МКС. У двух стран есть соглашения о совместном использовании транспортных средств, и это партнерство продолжается, несмотря на растущую геополитическую напряженность.

Астронавты NASA Барри Уилмор и Сунита Уильямс были назначены первыми астронавтами, которые полетят на борту Starliner в следующем году.





Фото: cnn.com



