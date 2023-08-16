НАСА: 2024 год будет ещё жарче

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По прогнозам НАСА, особенно сильно влияние Эль-Ниньо на климат на планете будет ощущаться в период с февраля по апрель 2024 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

В НАСА пришли к выводу, что нынешний год может стать самым теплым в истории планеты Земля. Вероятность такого исхода событий, по подсчетам ученых, составляет 50%.

Но рекордные температуры еще впереди: основные последствия Эль-Ниньо пока не проявились. И произойдет это в 2024 году. Значит, он будет еще жарче, полагают исследователи.

Июль уже признали самым жарким в истории, причем «с большим температурным отрывом» от предыдущего рекорда. Это подтвердила главный научный сотрудник Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) Сара Капник на пресс-конференции в понедельник.

Основной причиной потепления были названы парниковые газы как результат деятельности человека.

Год настоящего пекла

Согласно ежегодному прогнозу, подготовленному NOAA, 2023 год «практически наверняка» войдет в пятерку самых жарких лет за всю историю наблюдений. На данный момент он уже занимает третье место.

Кроме того, наибольшее влияние на погоду на Земле феномен Эль-Ниньо (потепление части Тихого океана) окажет, как ожидается, в период с февраля по апрель 2024 года. А значит, следующий год, скорее всего, будет еще теплее.

Ученые опасаются, что это может привести к превышению предельного показателя потепления в 1,5 градуса Цельсия и вызвать экстремальные погодные явления, такие как засуха, ураганы и наводнения. Ранее исследователи подсчитали, что если средняя глобальная температура продолжит расти нынешними темпами, то к концу столетия две трети ледников окажутся обречены. Половина мировых ледников исчезнет к концу века, даже если удастся снизить повышение средней глобальной температуры на 1,5 градуса Цельсия.

Ранее в этом месяце Служба мониторинга изменения климата ЕС Copernicus (C3S) сообщила, что июль стал самым жарким месяцем за всю историю наблюдений.

В понедельник NOAA подтвердило это, добавив, что температура была более чем на 0,2°С выше предыдущего рекорда, установленного в 2019 году.

«Прошлый месяц был намного, намного теплее, чем все, что мы когда-либо наблюдали», - сказал Капник.

Особенно резкий скачок зафиксирован в Северной и Южной Америке, Северной Африке и на Антарктическом полуострове, где температура превысила средние значения примерно на 4°С, отмечают эксперты НАСА.

Температура поверхности океана также достигла рекордной отметки. Эта тенденция наблюдается четвертый месяц подряд.

Природа посылает нам сигнал

Эксперт американского космического агентства Билл Нельсон предупреждает: «Мать-природа посылает нам сигнал, и он звучит так: «Действовать надо прямо сейчас, пока еще не поздно спасти нашу планету».

Рост температур в последние месяцы повлек за собой целый каскад природных аномалий и стихийных бедствий - от таяния морских льдов и значительного повышения уровня моря до лесных пожаров, наводнений и ураганов.

«То, что происходит в океанах, не ограничивается океанами - это влияет на всю планету», - говорит Карлос Дель Кастильо, руководитель лаборатории по изучению экологии океана в НАСА.

Хотя Эль-Ниньо и вызывает экстремальные погодные явления, в американском космическом агентстве уверены, что главным виновником является человек, а именно - вредные выбросы антропогенного происхождения. Это стало особенно явным в последние четыре десятилетия.

«Мы ожидаем, что многие из этих явлений будут усиливаться при дальнейшем потеплении», - заявила Кэтрин Кельвин, главный научный сотрудник и старший советник по вопросам климата НАСА.

«И тут нет политических или географических границ, мы все в одной лодке», - добавил Нельсон.