Нарушивший режим карантина рестобар выявили в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Сотрудники полиции Шымкента совместно с мобильной группой ежедневно проводят рейдовые мероприятия по контролю за соблюдением требований постановления главного санврача города населением. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

В ходе очередного рейда участковые Енбекшинского РУП выявили расположенный по проспекту Тауке хана рестобар, который работал без соблюдения карантинных требований.

В заведении не было прибора для измерения температуры гостей. Кроме того, несмотря на запрет, посетители рестобара курили кальян.

По факту с администратора объекта была взята объяснительная. Собранные документы направлены в управление контроля качества и безопасности товаров и услуг для принятия соответствующих мер.

Стражи порядка напоминают, что при нарушении карантинных ограничений, жители подвергают опасности не только свое здоровье, но и здоровье своих близких.



