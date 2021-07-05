Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    Нарушивший режим карантина рестобар выявили в Шымкенте

    5 Июля 2021, 08:41

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Сотрудники полиции Шымкента совместно с мобильной группой ежедневно проводят рейдовые мероприятия по контролю за соблюдением требований постановления главного санврача города населением. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

    В ходе очередного рейда участковые Енбекшинского РУП выявили расположенный по проспекту Тауке хана рестобар, который работал без соблюдения карантинных требований.

    В заведении не было прибора для измерения температуры гостей. Кроме того, несмотря на запрет, посетители рестобара курили кальян.

    По факту с администратора объекта была взята объяснительная. Собранные документы направлены в управление контроля качества и безопасности товаров и услуг для принятия соответствующих мер.

    Стражи порядка напоминают, что при нарушении карантинных ограничений, жители подвергают опасности не только свое здоровье, но и здоровье своих близких.


    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Здравоохранение МВД РК Шымкент Коронавирус в РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    На лечение алматинцев потратили более 52 миллиардов тенге за три месяца
    Какие больницы и поликлиники построят в Астане
    Медорганизации Алматы оштрафовали на 265 миллионов тенге
    Медицинский поезд «Саламатты Қазақстан» прибыл на станцию Иртышский Завод
    Популярное
    1 Ряд кадровых перестановок произвели в акимате Костанайской области
    2 Три объекта водного хозяйства в Жетысуской области находятся в аварийном состоянии – сенатор
    3 Сколько средств предусмотрено на субсидирование стоимости услуг по подаче воды в РК
    4 Площадь новых орошаемых земель превысила 50 тысяч га – Минсельхоз
    5 Более 29 млн га сельхозземель фактически не пригодны для дальнейшего использования