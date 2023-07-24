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    Нарушивших миграционное законодательство пять граждан Бангладеша задержали в Туркестане

    24 Июля 2023, 14:36

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Граждан Бангладеш, нарушивших миграционное законодательство, задержали в Туркестане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Сотрудниками миграционной службы управления полиции города Туркестана совместно с ДКНБ выявлен факт незаконного пересечения иностранцами границы Республики Казахстан. Так, на автодороге Западная Европа – Западный Китай, проходящей через территорию Туркестана, был остановлен автомобиль Hyundai Starex, направлявшийся в сторону Кызылорды.

    При проверке документов стражи порядка выявили пять граждан Республики Бангладеш, у которых отсутствовали въездные визы РК, а также отметка о пересечении государственной границы. Иностранцев доставили в управление полиции города Туркестана для выяснения всех обстоятельств.

    Ссобранные материалы переданы по подведомственности в департамент пограничной службы КНБ РК по Туркестанской области для принятия законного решения.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Кызылординская область МВД РК мигранты
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