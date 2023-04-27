Нарушивших миграционное законодательство 23 иностранца выявили за день в Казахстане

АСТАНА. КАЗИФНОРМ - 23 иностранца выявлены в рамках ОПМ «Правопорядок» за нарушение миграционного законодательства РК. Об этом сообщили в ДП на транспорте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

С начала года за нарушение миграционного законодательства РК всего привлечены 432 иностраннца к административной ответственности, из которых по решению суда из страны выдворены 97.

За первый день ОПМ «Правопорядок» за нарушение правил пребывания в Республике Казахстан к административной ответственности были привлечены 23 иностранца, из них 14 граждан Индии, 5 граждан Узбекистана, гражданин Пакистана и гражданин Армении.

Транспортными полицейскими на вокзале и в Международном аэропорту города Алматы выявлены 14 граждан Индии за нарушение законодательства РК в области миграции населения. Все они привлечены к ответственности по ст. 517 КоАП РК «Нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения».

В целях поддержания должного общественного порядка, предупреждения, пресечения преступлений на территории обслуживания департамента полиции на транспорте (аэропорты, вокзалы) в период с 26 по 28 апреля проводится ОПМ «Правопорядок».





