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    Нарушителя ПДД привлекли к ответственности в Туркестанской области

    11 Сентября 2022, 05:29

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В социальных сетях распространилась видеозапись преследования полицейскими водителя автомобиля ВАЗ 2107, который двигался задним ходом, не подчиняясь требованиям полиции. Как выяснилось, инцидент произошел в вечернее время в одном из населенных пунктов Сарыагашского района Туркестанской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Сотрудникам полиции Сарыагашского РОП удалось остановить злостного нарушителя и привлечь его к административной ответственности. Также у водителя ВАЗ с российскими номерами отсутствовал техосмотр. В отношении автолюбителя, жителя Сарыагашского района, составили административный протокол по статье 590 части 9 КоАП РК «Нарушение правил эксплуатации транспортных средств» и статье 595 части 1 КоАП РК «Нарушение правил маневрирования». Автотранспорт водворен на штрафстоянку.

    Молодой человек извинился за свой опрометчивый поступок и заверил, что впредь подобное не повториться.

    Автор:

    Алла Серикбаева

    Туркестанская область Борьба с преступностью Туркестан
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