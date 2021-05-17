Нарушителя границы с драгоценными камнями задержали в Жамбылской области

КОРДАЙ. КАЗИНФОРМ - Нарушителя государственной границы с драгоценными камнями задержали в Жамбылской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

Департаментом Пограничной службы КНБ по Жамбылской области с применением современных технических средств задержан нарушитель государственной границы, который следовал в обход установленного пункта пропуска из Кыргызстана в Казахстан и при этом контрабандным путем пытался перенести незадекларированную валюту, а также драгоценные камни: пять рубинов и один сапфир.

В отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело по статье 392 « Умышленное незаконное пересечение Государственной границы» Уголовного кодекса Республики Казахстан.