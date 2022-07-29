Нарушители на водных мотоциклах привлечены к ответственности в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Спасатели департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области совместно с инспекцией транспортного контроля по ВКО провели рейд на предмет соблюдения мер безопасности на маломерных судах. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

В целях профилактики несчастных случаев на воде сотрудниками ДЧС ВКО проведено более 3600 патрулирований и рейдов. К административной ответственности привлечено 6 нарушителей на водных мотоциклах. С начала летнего периода составлено 29 протоколов по статье 582 части 2 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях»

Совместно с полицейскими при проведении рейдов к административной ответственности по статьям 364 и 440 и 412 КоАП РК привлечено 748 человек.

Между тем, в связи с несоблюдением мер безопасности на водоемах области с начала купального сезона утонуло 18 человек, из них 3 ребенка.

Ранее сообщалось, что в 2021 году на озере Алаколь в Восточно-Казахстанской области гидроцикл под управлением 27-летней женщины врезался в мужчину, плававшего на надувном матрасе. Пострадавший скончался на месте.





Фото: Пресс-служба ДЧС ВКО