Нарушителей саннорм смогут депортировать на Олимпиаде в Токио

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международный Олимпийский комитет (МОК) и Международный Паралимпийский комитет (МПК) смогут наложить дисциплинарные взыскания, в том числе исключение из участия в Олимпиаде или депортацию, на атлетов и сопровождающих их лиц за отказ соблюдать санитарные нормы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

«Несоблюдение правил, в том числе, отказ от прохождения тестирования, посещение мест, не включенных в предоставленный план деятельности, или же намеренное пренебрежение ношением маски или мерами социального дистанцирования могут привести к наложению дисциплинарных взысканий», — напоминают составители плейбука.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков.