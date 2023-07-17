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    Нарушителей пожарной безопасности в алматинских горах находят с помощью дронов

    17 Июля 2023, 15:25

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В целях профилактики пожаров в горно-лесной местности ДЧС Алматы задействован дрон с громкоговорящим устройством и тепловизором, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ДЧС города сообщили, что встроенный тепловизор позволяет оперативно определять места разведения костров, а также нарушителей и на место незамедлительно направляются мобильные группы. Дрон запускается, когда в горной местной наблюдается скопление отдыхающих.

    «Отметим, что лесной массив Национального парка отличается своеобразным ландшафтом и труднодоступной горной местностью, где тушение пожаров возможно только с применением авиации. Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) имеет несколько режимов работы, в которых максимальная скорость полёта составляет до 81 км/ч. Может удаляться на расстояние до 8 км по горизонтали и подниматься на высоту до 6000 метров над уровнем моря», - отметили в пресс-службе ДЧС.

    Также сообщается, что с помощью дронов можно очень быстро найти потерявшихся, независимо от погодных условий и времени суток, обеспечить доставку медикаментов пострадавшим и безопасное сопровождение спасательной группы к месту происшествия. В ДЧС имеется три дрона для выполнения различных задач.

    По данным ДЧС, на сегодня не допущено 160 розжигов костров в горах, за нарушение правил пожарной безопасности в горно-лесной местности к административной ответственности привлечено 92 физических лица на общую сумму более 5 млн тенге.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Безопасность Видео Пожар
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