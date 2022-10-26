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    Нарушения выявили в филиале АО «Пассажирские перевозки»

    26 Октября 2022, 10:56

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В октябре текущего года проведен профилактический контроль по соблюдению требований законодательства Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений» в АО «Пассажирские перевозки» регионального филиала «Северный». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета технического регулирования и метрологии Минторговоли и интеграции РК.

    По результатам проверки на территории филиала зафиксировано 182 средства измерений. 55 из них, являющиеся объектами государственного метрологического контроля, в числе которых 14 манометров, 6 термометров, 32 амперметра, 2 расходомера и 1 счетчик воды, выявлены без документов соответствия обязательным метрологическим требованиям.

    По выявленным нарушениям вынесено предписание о необходимости в 10-дневный срок принять меры и предоставить подтверждающие документы о соответствии обязательным метрологическим требованиям средств измерений в департамент Комитета технического регулирования и метрологии по г. Астана.

    По информации ведомства, цель профилактического контроля с посещением заключается в совершенствовании системы и подхода государственного контроля во исполнение Послания Главы государства проекта «Регулирование с чистого листа». Прежде всего, данный план мероприятий ведет к позитивной тенденции повышения безопасности пассажирского железнодорожного комплекса и ежедневной трудовой деятельности работников.


    Автор:

    Ринат Дусумов

    Борьба с преступностью Транспорт
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