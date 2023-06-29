Нарушения в школах и детсадах выявили во время аттестации в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в этом году провели государственную аттестацию в 30 школах. Из них положительное заключение получили 13, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель департамента по обеспечению качества в сфере образования Алена Мальгаева на брифинге отметила, что в этом году значительно сократилось число нарушений и аттестацию прошло большее количество школ.

Среди основных нарушений - отсутствие условий для обучения детей с особыми образовательными потребностями, несоответствие образования педагогов преподаваемому предмету, несоблюдение сроков прохождения аттестации педагогами, несоответствие столовой санитарным нормам либо отсутствие санитарно-эпидемиологического заключения, несоответствие учебных помещений санитарным нормам и правилам пожарной безопасности, неудовлетворительные результаты среза знаний, несоблюдение требований формативного и суммативного оценивания.

С начала года аттестацию провели в 18 детских садах. Не прошли ее 10, из которых 60% имеют частную форму собственности.

«Анализ предоставленных материалов показал, что дошкольными организациями не выполняются требования по соответствию рабочего учебного плана типовому, ведению индивидуальных карт развития воспитанников, не соблюдается возрастная периодизация при формировании одновозрастных групп. Как в государственных, так и в частных детских садах выявлены нарушения при проведении мониторинга достижений воспитанников, несоблюдение требования стандарта к максимальному объему учебной нагрузки», - проинформировала А.Мальгаева.

Из 15 колледжей, аттестуемых в этом году, получили положительное заключение семь. Не аттестованы с первого раза по отдельным специальностям восемь колледжей. В них выявили нарушения государственного общеобязательного стандарта технического и профессионального послесреднего образования. Наибольшее число нарушений допущено при составлении рабочих учебных планов. По словам А.Мальгаевой, все колледжы устранили недочеты и получили повторное заключение с результатом «аттестован».

«Неаттестованные организации образования составляют план устранения выявленных нарушений и определяют срок их устранения. По результатам контроля устранения нарушений выдается повторное заключение. Повторная аттестация прошла в 48 организациях образования, из которых две школы не устранили нарушения: Акан-Бурлукская начальная школа Айыртауского района и Куйбышевская начальная школа Аккайынского района. Согласно законодательству, они будут включены в перечень на проведение профилактического контроля с посещением», - отметила А.Мальгаева.

Она добавила, что в этом году в отношении субъектов контроля проведено 20 внеплановых проверок по контролю исполнения предписаний об устранении грубых, значительных и незначительных нарушений, выявленных по итогам профилактического контроля с посещением.

«По истечении повторного срока устранения нарушений не в полной мере исполнены предписания в пяти организациях образования. Остаются не устраненными нарушения квалификационных требований в Конюховской и Лебяжинской основных школах района М.Жумабаева, Кутузовской и Комаровской неполных средних школах Айыртауского района, Ленинской средней школе Мамлютского района», - сказала А.Мальгаева.

До конца года госконтроль пройдут 90 организаций образования области.