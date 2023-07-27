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    Нарушения в сфере соблюдения природоохранного законодательства в области Жетысу

    27 Июля 2023, 13:34

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В текущем году прокуратурой области Жетісу проведен анализ деятельности полигонов твердо бытовых отходов на предмет соблюдения природоохранного законодательства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.

    Установлено, что в некоторых районах области полигоны ТБО функционировали без правоустанавливающих документов.

    К примеру, в Алакольском районе в 23 сельских округах (56 населенных пунктов) имеется 33 полигона ТБО, из них только на полигон «Шындали» в Достыкском округе имеется правоустанавливающий документ.

    Аналогичные факты установлены в Сарканском (9 фактов), Коксуйском (7 фактов) и Ескельдинском (1 факт) районах.

    По всем вышеуказанным нарушениям внесены акты прокурорского надзора.

    В настоящее время по результатам рассмотрения актов надзора трем сельским акимам назначен штраф в размере 300 МРП и один заместитель акима привлечен к дисциплинарной ответственности.

    Также местными исполнительными органами начата работа по узаконению незаконно функционирующих полигонов ТБО.

    Автор:

    Гульсара Кенбаева

    Генпрокуратура Жетысуская область
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