Нарушения в работе выявили в АО «Озенмунайгаз» и подрядных организациях

ЖАНАОЗЕН. КАЗИНФОРМ - В Жанаозене специальная рабочая группа АО НК «КазМунайГаз» (КМГ) продолжает проверку деятельности «Озенмунайгаза» (ОМГ) и нефтесервисных предприятий города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании.

«В ходе ночных проверок выявлены случаи отсутствия персонала на рабочих местах, невыполнения трудовых обязанностей во время ночной смены, использования кустарных и самодельных инструментов и материалов, в том числе на пожароопасных участках. Также обнаружены факты табелирования рабочего времени сверх фактически отработанного времени», - сообщили в компании.

Также зафиксированы два факта трудоустройства лиц, которые за все время работы не появлялись на рабочем месте.

«Есть случаи, когда работники «узкого» профиля принимаются на работу, а затем в течение одного месяца переводятся на другие позиции. К примеру, в прошлом году соискатель был принят в компанию электрогазосварщиком 3 разряда и уже через месяц был переведен на позицию машиниста экскаватора 5 разряда. При этом в карточке стажировки сотрудника стоит оценка «недопуск», - говорится в сообщении АО НК «КазМунайГаз».

Также по итогам проверки обнаружены несоответствия в части движения труб и трубной продукции за 2019-2021 годы.

«Есть расхождения и несоответствия в учете и фиксации в специальном программном обеспечении, создающие предпосылки к манипулированию данными. При поступлении насосно-компрессорные трубы и штанги принимаются от поставщиков в тоннах, а при их перемещении на производство переводятся в штуки, что серьезно затрудняет последующую проверку фактического использования продукции.

Помимо того, будет проведена дополнительная проверка обоснованности занижения ОМГ срока службы полезного использования/эксплуатации нефтескважинных труб с 7 до 2,5 лет. Вызывает вопросы накопление по состоянию на 31 декабря 2022 года использованных нефтескважинных труб на сумму 26 млрд тенге.

Установление причин накопления, несвоевременной реализации металлолома и соответствующие выводы будут подготовлены по окончанию детальной проверки», - резюмировали в компании.

Напомним, специальная рабочая группа «КазМунайГаза» ежедневно проводит выезды на предприятия города, встречи с трудовыми коллективами, заслушиваются жалобы и пожелания работников. Кроме того, специалисты КМГ проверяют отчетную документацию по линии финансово-хозяйственной деятельности.



