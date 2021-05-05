Нарушения в работе мониторинговых групп выявила прокуратура Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Прокуратура пресекает незаконные действия мониторинговых групп в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Начальник Управления по защите общественных интересов прокуратуры Алматы Фархат Садиров сообщил, что в рамках работы по защите бизнеса в городе создан Сall-центр, куда предприниматели могут обратиться по любым вопросам. С начала года сюда поступило порядка 120 вызовов. Больше всего жалуются на мониторинговые группы.

«Эти группы проводят рейды и проверяют соблюдение карантинных ограничений. Соответственно у предпринимателей возникает масса вопросов относительно деятельности этих групп. По каждому сообщению прокуроры оказывают правовую помощь и дают соответствующие разъяснения. На этой площадке прокуроры в большей степени выступают в роли арбитров между предпринимателями и мониторинговыми группами. При диалоге с предпринимателями зачастую выявляются решения мониторинговых групп, которые вызывают оправданное недовольство субъектов бизнеса», - пояснил Фархат Садиров.

К примеру, прокуратурой пресечена незаконная практика мониторинговой группы Алмалинского района. Эта группа в дневное время заходила в пустые кафе и, несмотря на отсутствие посетителей, пыталась оштрафовать предпринимателей за превышение числа посадочных мест. Такие примеры не единичны.

Также Ф. Садиров разъяснил, что составы мониторинговых групп утверждены постановлением акимата. Туда входят представители акиматов, полиции, РПП «Атамекен» и общественные деятели. Их рейдовые мероприятия легитимны лишь при выезде в полном составе. Они не могут в одиночку посещать объекты бизнеса. Проведение рейдов сотрудниками, не имеющими отношения к мониторинговым группам, также является незаконным. В таких случаях предприниматели вправе не допускать их на объект.

«На практике уже есть примеры, когда в один из объектов Наурызбайского района сотрудники полиции наведались под видом мониторинговой группы и требовали закрыть объект, поскольку действует запрет. На самом деле данное заведение функционировало в рамках пилотного проекта «Ashyq». После вмешательства прокуратуры указанные сотрудники привлечены к ответственности», - добавил спикер.

По его словам, отдельное внимание прокурорами уделяется изучению ограничительно-запретительных мер, принимаемых контролирующими службами в условиях пандемии. Здесь также выявлены серьезные нарушения.

«К примеру, руководитель Управления санитарно-эпидемиологического контроля Бостандыкского района своим постановлением приостановил деятельности 17 объектов, из-за того, что у нескольких сотрудников в этих объектах выявлен COVID-19. Среди таких объектов банк, частные школы, университеты и др. По закону органы санэпиднадзора не имеют таких полномочий. Поэтому прокуратура была вынуждена вмешаться в эту ситуацию и отменить незаконные постановления. По акту надзора виновные должностные лица привлечены к административной ответственности за незаконное вмешательство в предпринимательскую деятельность. Указанные объекты возобновили свою работу», - отметил он.

Помимо работы мониторинговых групп прокуратура отслеживает соблюдение прав и интересов предпринимателей во всех сферах взаимоотношений с государственным аппаратом.

«В процессе этой работы выявлены системные нарушения, устранение которых способствовало восстановлению прав 30 тысяч предпринимателей. В частности, по мерам прокуратуры в отношении 130 предпринимателей отменены незаконные проверки и административные штрафы. 18 предпринимателям оказано содействие в выдаче разрешительных документов и получении качественных государственных услуг. По актам надзора 11 предпринимателям помогли получить оплату за выполненные услуги в рамках государственных закупок. Виновные должностные лица, искусственно затягивавшие оплату, привлечены к ответственности», - заявил Ф. Садиров.

Также Фархат Садиров проинформировал всех предпринимателей Алматы о необходимости обращения в call-центр прокуратуры по телефону 8-701-775-55-00 по любым неправомерным решениям и действиям государственных органов.

Напомним, что в своем Послании народу Казахстана Глава государства поручил исключить факты незаконного вмешательства госорганов в деятельность бизнеса.