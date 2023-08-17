Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 456.39 eur/kzt 495.09

    rub/kzt 4.74 cny/kzt 62.85
Прогноз погоды
Астана+14+16℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Нарушения в предоставлении земель допускают госорганы в СКО

    17 Августа 2023, 13:26

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области департамент по управлению земельными ресурсами за прошлый и нынешний год провел 188 проверок в отношении госорганов по вопросам законности принятых решений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Руководитель ведомства Бакитжан Бекиш на аппаратном совещании сообщил, что зарегистрировали 128 нарушений. По всем выдали предписания. Из 128 нарушений устранены 106. По 11 предписаниям материалы поданы в суд.

    «Местные исполнительные органы допускают грубые нарушения. В том числе предоставление земельных участков без торгов, конкурсов или аукционов, в нарушение либо без наличия утвержденных генпланов, планов детальной планировки, схем застройки и развития населенных пунктов, земель общего пользования. Распространенным нарушением является несоблюдение требований правил организации и проведения конкурсов по предоставлению сельхозземель, что приводит к отмене их результатов и, как следствие, порождает недовольство участников конкурсов», - отметил Б.Бекиш.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Земельный вопрос (законопроекты)
    Новости по теме
    Новости по теме
    Можно ли перевоспитать абьюзера
    Лучшие места для рыбалки в СКО
    В каких госорганах СКО чаще нарушают сроки оказания услуг
    Хватит ли корма для сельхозживотных на зиму в СКО
    Популярное
    1 Штормовое предупреждение объявлено в 12 регионах Казахстана
    2 В Алматы, Шымкенте и Атырау ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    3 Какие медицинские услуги можно получить в Казахстане бесплатно
    4 Движение автотранспорта частично ограничено в Астане из-за марафона
    5 Лучшие места для рыбалки в Павлодарской области