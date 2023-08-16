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    Нарушения в госзакупках в сфере образования выявили в районе СКО

    16 Августа 2023, 19:37

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Прокуратура Северо-Казахстанской области выявила нарушения в процедуре проведения государственных закупок отделом образования Кызылжарского района, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации надзорного органа, в июле отдел объявил конкурс на проведение текущего ремонта кровли здания Соколовской средней школы на 17,5 млн тенге без технической спецификации, являющейся обязательной.

    При проведении другого конкурса – на установку детской игровой площадки на 1,4 млн тенге - в технической спецификации не указали наличие сертификата соответствия безопасности.

    Только после вмешательства прокуратуры Кызылжарского района указанные закупки отменили. Пятерых сотрудников отдела образования района привлекли к дисциплинарной ответственности.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Северо-Казахстанская область Образование Прокуратура
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