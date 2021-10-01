Нарушения трудового и земельного законодательства выявили в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области контрольно-надзорные органы отчитались перед бизнесом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития, в «Едином дне отчета» органов контроля и надзора перед бизнесом участвовали представители прокуратуры, государственные и территориальные органы, предприниматели. Отчитались представители земельной инспекции, департамента по противодействию коррупции, государственных доходов, санитарно-эпидемиологического контроля, инспекции труда и Региональной палаты предпринимателей.

По информации Управления Комитета по правовой статистике и специальным учетам в регионе за восемь месяцев зарегистрировано 2 835 актов о назначении проверок, из которых 749 - в деятельности субъектов частного предпринимательства. По особому порядку провели 176 проверок, внеплановых – 568, пять государственных аудитов.

Управление земельной инспекции провело 192 проверки на площади более 104 тысячи га. Выявили 118 нарушений на площади 25,1 тысячи га. Наложено 13 штрафов на сумму 1,7 млн тенге. Выдано 111 предписаний по устранению выявленных нарушений. Основными нарушениями являются неиспользование земельных участков по назначению, предназначенных для сельскохозяйственного производства, строительства объектов в населенных пунктах.

Со стороны управления государственной инспекции труда проведено 158 проверок деятельности предприятий и организаций области. При этом выявлено 461 нарушение трудового законодательства. Из них 197 по безопасности и охране труда. Работодателям выдали 119 предписаний об устранении выявленных нарушений. Что касается заключения трудовых договоров, то на 1 сентября на предприятиях области заключено 5 302 коллективных договора, что составляет более 96% от действующих предприятий области.

«Единый день отчета» в регионе планируют проводить ежегодно в последний четверг сентября для повышения взаимодействия между государством и бизнесом.

Напомним, в мае 2019-го года Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил внедрить практику проведения единого дня отчета контрольно-надзорных органов перед бизнесом.