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    Нарушения при проведении дорожного тендера на 1 млрд тенге выявили в Акмолинской области

    25 Января 2023, 22:23

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В ходе анализа законодательства о государственных закупках выявлены нарушения проведения конкурсных процедур в деятельности отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на прокуратуру Аршалынского района.

    Согласно п.3 ст.13 закона РК «О государственных закупках» государственные закупки осуществляются на веб-портале государственных закупок, за исключением случаев, предусмотренных настоящим законом.

    29 апреля 2022г. заказчик – отдел ЖКХ - объявил открытый конкурс по госзакупкам на проведение капитального ремонта дороги от автобана Екатеринбург-Алматы до с.Берсуат протяженностью 15 км.

    Однако 18 мая 2022г. руководитель отдела ЖКХ, не имея на то законных оснований, самостоятельно отказался от проведения указанного конкурса, при этом принял незаконное решение о заключении договора на проведение капитального ремонта дороги способом государственных закупок «из одного источника» с РГП на ПХВ «Еңбеқ» на сумму более 1 млрд тенге.

    По результатам принятых прокуратурой района мер незаконный конкурс был отменен и договор расторгнут, руководитель отдела ЖКХ Аршалынского района уволен за совершение дисциплинарного проступка, дискредитирующего государственную службу.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Акмолинская область ЖКХ Генпрокуратура Акимат Строительство Дороги Борьба с коррупцией
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