Нарушения при продаже ювелирных украшений выявили в Казахстане

3 Ноября 2022, 16:56

3 Ноября 2022, 16:56

Нарушения при продаже ювелирных украшений выявили в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В 80% проверенных точек продаж ювелирных изделий выявлены нарушения, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции РК.

«В отношении 570 субъектов реализации ювелирных изделий проведен профилактический контроль без посещения, из них в 458 случаях выявлены нарушения, что составляет 80%. Речь идет о том, что продавались ювелирные изделия, на нем не было казахстанского клейма головы барса, соответственно, та проба, заявленная, например, «585» и так далее, она не была проверена в нашей стране», - сообщил председатель Комитета Куаныш Еликбаев на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

Также, по его словам, на территории РК отменено действие незаконно оформленных 57 деклараций соответствия и 63 сертификатов соответствия, в том числе сертификаты на импортный цемент, электробытовые приборы, выданные кыргызским органом по сертификации, деятельность которого по результатам взаимодействия с коллегами из Кыргызстана была приостановлена.

В число утративших силу вошли сертификаты на импортную мебель, испытания которых не были проведены в аккредитованных лабораториях, и сертификаты и декларации на импортные игрушки из Китая, пищевую продукцию, такую как варенье, сэндвичи, ветчина, мясо полукопченое, кулинарные изделия, консервы и другие.

«На нарушителей, импортеров-заявителей деклараций о соответствии, наложены штрафы. Информация об отмене документов направлена в органы государственных доходов, Евразийской экономической комиссии и органы стран Евразийского экономического союза для недопущения распространения такой продукции.

Ранее Комитет проверил субъекты, использующие средства измерения, в том числе больницы, филиалы «Қазақстан Темір Жолы», автозаправки, лаборатории, заводы, образовательные учреждения. Так выявилось, что бензин и дизтопливо не доливала одна из автозаправок в Алматы.

Помимо этого, по результатам проверки, приостановлено действие нескольких аттестатов экспертов-аудиторов за выдачу документов без полного проведения испытаний, выдачу с нарушениями свидетельств о безопасности конструкции транспортных средств.

Фото:mg.youm7.com