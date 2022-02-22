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    Нарушения при использовании бюджетных средств обнаружили в Петропавловске

    22 Февраля 2022, 14:24

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Департамент внутреннего государственного аудита по Северо-Казахстанской области выявил нарушения при проведении работ по устройству щебеночного покрытия грунтовых дорог и асфальтированию дворов в Петропавловске, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации ведомства, проверка проводилась в городском отделе жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог по вопросу использования бюджетных средств при проведении указанных работ.

    В результате выявили ряд нарушений. В частности, согласно заключению эксперта, с апреля 2020 года по октябрь 2021 года сметные расчеты на устройство асфальтобетонного покрытия внутридворовых проездов и щебеневание грунтовых дорог составлялись с завышением стоимости щебня в среднем в 1,7 раза над базовыми ценами, принятыми в регионе. В итоге стоимость щебня завышена почти на 679 млн тенге.

    «За неисполнения в срок предписания на устранение выявленных нарушений и о рассмотрении ответственности лиц, их допустивших, направленного в адрес объекта аудита, руководителя отдела привлекли к административной ответственности. Департамент подал исковое заявление в Специализированный экономический суд Северо-Казахстанской области о понуждении исполнения предписания. Материалы аудита направлены в органы уголовного преследования для принятия процессуального решения», - говорится в сообщении департамента.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Другие государственные органы Бюджет
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