Нарушения при госзакупках на 19,3 млрд тенге выявили в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Миллиарды тенге возвращены в бюджет региона, более 140 чиновников привлечено к ответственности за нарушения процедур по государственным закупкам – в Таразе озвучили результаты аудиторской деятельности за 2022 год департамента внутреннего государственного аудита по Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам руководителя департамента внутреннего государственного аудита Жамбылской области Марата Егембердиева, в минувшем году проведено 119 аудиторских мероприятий, при этом в 111 установлены нарушения на общую сумму 38,8 млрд тенге, в том числе финансовые нарушения - свыше 4 млрд тенге и нарушения процедурного характера - 34,7 млрд тенге.

«Нарушения только при проведении процедур по государственным закупкам составили 19,3 млрд тенге, - сообщил на брифинге в региональной службе коммуникаций Марат Егембердиев. - Из подлежащей к восстановлению и возмещению в бюджет суммы нарушений свыше 4 млрд тенге уже восстановлено и возмещено в бюджет 3,1 млрд тенге, то есть 78,4%. По результатам аудиторских мероприятий привлечено к дисциплинарной ответственности 106 должностных лиц, к административной ответственности - 37. Общая сумма штрафов составляет 9,3 млн тенге, возмещено в доход бюджета 9 млн тенге, или 96,8%».

В правоохранительные органы, отметил спикер, передано 9 материалов, по которым сумма нарушений составила свыше 1 млрд тенге, возбуждены уголовные дела по четырем переданным материалам.

Спикер отметил, что департамент внутреннего госаудита по Жамбылской области осуществляет камеральный контроль госзакупок с целью предупреждения коррупции, своевременного пресечения и недопущения нарушений закона, а также предоставления объекту госаудита права на самостоятельное устранение выявленных нарушений и снижения административной нагрузки на объекты государственного аудита.

«Камеральный контроль осуществляется на основании профилей рисков госзакупок и жалоб юридических и физических лиц, - уточнил спикер. - На 30 декабря 2022 года проведен камеральный контроль за 23 145 госзакупками, из них охвачено 23 911. Для устранения нарушений направлено 3 903 уведомления организатору/заказчику, из них исполнено 3 893. За несвоевременное либо ненадлежащее исполнение уведомлений возбуждено и передано в судебные органы 67 административных дел. В результате повторно вынесены протоколы об итогах госзакупок», - пояснил Марат Егембердиев.

По словам спикера, в минувшем году по проведенным госзакупкам в департамент поступило 1 580 жалоб от юридических и физических лиц. При этом 321 обращение удовлетворено, 598 - удовлетворены частично, отказано в удовлетворении по 661. По результатам рассмотрения жалоб выявлены нарушения, повлиявшие на итоги государственных закупок (неправомерное определение победителя государственных закупок), по которым было направлено 663 уведомления об устранении нарушений.

«В рамках своих полномочий департамент рассматривает административные материалы по нарушениям законодательства РК О бухгалтерском учете и финансовой отчетности и нарушениям законодательства о госзакупках по материалам правоохранительных и государственных органов. В 2022 году департаментом зарегистрировано 1 324 материала, из них по 1 151 должностные лица привлечены к административной ответственности, 173 материала переданы на рассмотрение в суд. Сумма наложенных административных штрафов составила 1,2 млрд тенге», - сообщил руководитель департамента внутреннего государственного аудита Жамбылской области Марат Егембердиев.



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