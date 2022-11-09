Нарушения пожарной безопасности выявили во многих общежитиях и частных домах Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Начальник управления государственного пожарного контроля ДЧС Алматы Данияр Жусупов на брифинге в региональной службе коммуникаций сообщил, что с началом отопительного сезона усилены меры по контролю за противопожарной безопасностью в частном секторе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Спасатели Алматы выявили около 90 нарушений пожарной безопасности во время обхода частного сектора. Десятки домов находились в неудовлетворительном состоянии и требовали чистки дымоходов, заделки трещин в печи, замены электропроводки, установки датчиков угарного газа и других мер. Особое внимание было уделено социально уязвимым слоям населения. Откорректированы списки, поставлены на учет 792 жилых дома. В этой связи, в сентябре организована акция «Рука помощи», в ходе которой нуждающимся семьям устанавливали датчики угарного газа, заменялись батарейки в датчиках, установленных ранее, оказывалась другая адресная пожарно-профилактическая помощь», – сообщил Данияр Жусупов.

Он отметил, что в этом году на учет взято 151 тысяча 934 частных жилых дома, из которых 1205 домов, отапливаемых на твердом топливе. На сегодня они обследованы на 100%. Кроме того, с 2018 года 1340 домов социально-уязвимых слоев населения оснащены датчиками от угарного газа.

«Имеется два случая, когда датчики угарного газа спасали жизни, предотвратив отравление угарным газом», - сказал спикер.

Данияр Жусупов также добавил, что департаментом проведено профилактическое мероприятие «Жатакхана», по итогам которого взято на учет 196 частных общежитий.

В ходе обхода выявлено более 200 нарушений пожарной безопасности, по которым владельцам даны устные рекомендации по их устранению. Мероприятие охватило свыше 5 тысяч человек.