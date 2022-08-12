Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 476.18 eur/kzt 485.56

    rub/kzt 7.76 cny/kzt 70.34
Прогноз погоды
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 15 °С
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз

    • Нарушения найдены в действиях четырех сахарных заводов - АЗРК

    12 Августа 2022 11:58

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Агентстве по защите и развитию конкуренции РК заявили об установлении признаков злоупотребления доминирующим положением со стороны ТОО «Таразский сахарный завод», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    По сообщению Агентства, сахар входит в перечень биржевых товаров, при минимальном размере поставочной партии сахара в 60 тонн и более его реализация осуществляется только через товарную биржу.

    «В ходе анализа установлено, что ТОО «Таразский сахарный завод» начал реализацию продукции через товарную биржу с мая 2022 года. С января по май 2022 года завод реализовывал сахар вне товарной биржи. Аналогично реализацию сахара вне товарных бирж осуществляли ТОО «Меркенский сахар», ТОО «Аксу кант», ТОО «Коксуский сахарный завод». В этой связи, в действиях всех 4 производителей сахара усматриваются признаки административного правонарушения», - сообщили в ведомстве.

    АЗРК направлены материалы в адрес Министерства торговли и интеграции о необходимости рассмотрения вопроса о возбуждении и рассмотрении дела об административном правонарушении в отношении сахарных заводов по части 3 статьи 268 КоАП РК по факту реализации товаров, включенных в перечень биржевых товаров, вне товарных бирж.
    #АЗРК #Сахар
    Новости по теме
    Новости по теме
    Нужно собственное производство сахарной свеклы - и.о. министра торговли
    Будем разбираться - и.о. министра торговли о ситуации с сахаром
    Проблема давно уже назревала - Премьер-Министр о завышении цен на сахар
    Почти на 80% подорожал сахар в СКО
    Популярное
    1 Плевки на улице: За один день в Нур-Султане выявили 23 нарушителя
    2 Незаконную выдачу водительских удостоверений пресекли в Актобе
    3 Пресечен ввоз 8 тыс. доз синтетических наркотиков в Усть-Каменогорск
    4 Две копии российского Nissan выявили на дорогах Алматы
    5 Можно ли казахстанцам плевать в урну
    Новости партнеров