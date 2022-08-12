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Нарушения найдены в действиях четырех сахарных заводов - АЗРК
12 Августа 2022 11:58

Нарушения найдены в действиях четырех сахарных заводов - АЗРК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Агентстве по защите и развитию конкуренции РК заявили об установлении признаков злоупотребления доминирующим положением со стороны ТОО «Таразский сахарный завод», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По сообщению Агентства, сахар входит в перечень биржевых товаров, при минимальном размере поставочной партии сахара в 60 тонн и более его реализация осуществляется только через товарную биржу.

«В ходе анализа установлено, что ТОО «Таразский сахарный завод» начал реализацию продукции через товарную биржу с мая 2022 года. С января по май 2022 года завод реализовывал сахар вне товарной биржи. Аналогично реализацию сахара вне товарных бирж осуществляли ТОО «Меркенский сахар», ТОО «Аксу кант», ТОО «Коксуский сахарный завод». В этой связи, в действиях всех 4 производителей сахара усматриваются признаки административного правонарушения», - сообщили в ведомстве.

АЗРК направлены материалы в адрес Министерства торговли и интеграции о необходимости рассмотрения вопроса о возбуждении и рассмотрении дела об административном правонарушении в отношении сахарных заводов по части 3 статьи 268 КоАП РК по факту реализации товаров, включенных в перечень биржевых товаров, вне товарных бирж.


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