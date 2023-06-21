Нарушения на 23 млрд тенге выявил аудит сферы теплоснабжения в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Высшей аудиторской палаты Наталья Годунова сообщила о проведенном госаудите эффективности управления в сфере теплоснабжения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По поручению Главы государства из-за нештатных и даже чрезвычайных ситуаций, возникших в ряде регионов в отопительный сезон 2022-2023 года, Высшей аудиторской палатой совместно с ревизионными комиссиями проведен госаудит эффективности управления в сфере теплоснабжения. Аудит проводился в 47 госучреждениях и на 44 субъектах естественных монополий. Проверена эффективность использования свыше 140 млрд тенге бюджетных средств и 480 млрд тенге активов», - сказала Наталья Годунова на пленарном заседании Мажилиса.

По ее словам, выявлены финансовые нарушения на 23 млрд тенге, неэффективное планирование бюджетных средств на 37 млрд тенге, экономические потери и упущенная выгода на 117 млрд тенге.

«На строительство, реконструкцию и ремонт объектов теплоснабжения в период с 2020 по 2022 годы направлено 250 млрд тенге, в том числе из республиканского бюджета - 84 млрд тенге. Однако, сегодня для всех очевидно, что слабая подпитка ресурсами не обеспечивает необходимый «запас прочности» и безаварийность работы теплоэнергетической системы. Об этом свидетельствует высокая степень износа основного оборудования ТЭЦ – в среднем по стране 66% и износ тепловых сетей - 54%», - отметила спикер.

По ее словам, из общего количества ТЭЦ 76 % - со сроком службы более 50 лет, 24% - более 30 лет. Средний срок службы ТЭЦ составляет 61 год.

«Ежегодно растет количество аварийных остановок. Только в 2021 году по сравнению с 2020 годом их число возросло на 22%. Это только за один год. Наблюдается высокий уровень выбросов и потерь тепла (от 18 до 42% на этапе транспортировки и распределения тепла). Технический аудит по поручению госкомиссии Министерством энергетики по всем объектам проведен», - добавила Наталья Годунова.