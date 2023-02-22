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    Нарушения на 1 млрд тенге выявили в медорганизациях Алматы в прошлом году

    22 Февраля 2023, 13:56

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Директор филиала Фонда социального медстрахования по Алматы Тлеухан Абилдаев на брифинге в региональной службе коммуникаций сообщил, что за 11 месяцев прошлого года в медицинских организациях выявлены более 100 тысяч дефектов на сумму порядка 1 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Больше всего дефектов по Алматы встречаются в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. В этой части в прошлом году филиал Фонда выявил 93 тысячи дефектов на сумму более 117 млн тенге. Также, 7,7 тысячи нарушений приходится на оказание стационарной и стационарозамещающей помощи. По данным нарушениям наложены штрафы на сумму 880 млн тенге. Основные дефекты, выявленные при мониторинге – отклонения от стандартов лечебно-диагностических мероприятий, необоснованное удорожание стоимости услуг и неподтвержденные факты оказания медицинских услуг. Экспертами филиала по Алматы было выявлено более 300 случаев фактически неоказанных услуг на сумму более 3 млн тенге. Данные случаи выявлены и сняты с оплаты с применением штрафных санкций», - сказал Тлеухан Абилдаев.

    Спикер добавил, что за 2022 год Фонд медстрахования на оплату медицинской помощи застрахованных алматинцев направил порядка 117,3 млрд тенге. Большую часть расходов составила оплата стационарной медицинской помощи – свыше 62,6 млрд тенге, еще около 4,9 млрд тенге направлено на оплату услуг дневного стационара.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Страхование Здравоохранение
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