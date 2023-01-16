Нарушений на выборах в Сенат не зафиксировано - ЦИК РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На выборах депутатов Сената Парламента РК, состоявшихся 14 января, нарушений закона не зафиксировано. Об этом сообщил член Центральной избирательной комиссии РК Асылбек Смагулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В день голосования жалоб и заявлений от территориальных избирательных комиссий и выборщиков о наличии нарушений Конституционного закона «О выборах» не поступало», - сказал Асылбек Смагулов на заседании Центральной избирательной комиссии.

В свою очередь председатель ЦИК Нурлан Абдиров подчеркнул, что это означает, что выборы прошли справедливо.

«Значит, это отражение того, что голосование, а также другие избирательные процедуры прошли в соответствии с нормами избирательного законодательства», - подчеркнул глава Центризбиркома.

В завершение заседания Центральная избирательная комиссия приняла постановления об определении и оглашении итогов выборов депутатов Сената Парламента РК, состоявшихся 14 января 2023 года, а также об определении и оглашении итогов выбывших депутатов Сената Парламента РК от Астаны 14 января 2023 года.



