Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.29 eur/kzt 501.21

    rub/kzt 6.87 cny/kzt 68.83
Прогноз погоды
Астана-14-16℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Парламент

    Нарушений на выборах в Сенат не зафиксировано - ЦИК РК

    16 Января 2023, 13:40

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На выборах депутатов Сената Парламента РК, состоявшихся 14 января, нарушений закона не зафиксировано. Об этом сообщил член Центральной избирательной комиссии РК Асылбек Смагулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В день голосования жалоб и заявлений от территориальных избирательных комиссий и выборщиков о наличии нарушений Конституционного закона «О выборах» не поступало», - сказал Асылбек Смагулов на заседании Центральной избирательной комиссии.

    В свою очередь председатель ЦИК Нурлан Абдиров подчеркнул, что это означает, что выборы прошли справедливо.

    «Значит, это отражение того, что голосование, а также другие избирательные процедуры прошли в соответствии с нормами избирательного законодательства», - подчеркнул глава Центризбиркома.

    В завершение заседания Центральная избирательная комиссия приняла постановления об определении и оглашении итогов выборов депутатов Сената Парламента РК, состоявшихся 14 января 2023 года, а также об определении и оглашении итогов выбывших депутатов Сената Парламента РК от Астаны 14 января 2023 года.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Сенат Выборы ЦИК
    Новости по теме
    Новости по теме
    На сколько обновился состав Сената
    Итоги выборов депутатов Сената подвели в ЦИК РК
    Высокий уровень конкуренции кандидатов на очередных выборах сенаторов отметил Нурлан Абдиров
    Президент Чехии будет избран во втором туре
    Популярное
    1 Школьникам и студентам колледжей не будут продлевать дистанционку в Алматы
    2 На дистанционку перейдут школьники Семея и Жамбылской области
    3 Крупный завод в СКО выставили на торги
    4 Убыточными назвал поезда «Тальго» Премьер-Министр РК
    5 На сколько обновился состав Сената
    Новости партнеров