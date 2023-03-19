Нарушений на выборах не зарегистрировали наблюдатели из Сербии, Италии и Турции

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Наблюдатели из Сербии, Италии и Турции поделились своими наблюдениями за ходом голосования на внеочередных выборах депутатов Мажилиса и маслихатов в Казахстане. К данному моменту международные наблюдатели не заметили никаких правонарушений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я был на нескольких участках сегодня. Нарушений нет. Уровень организации процесса очень высокий. Только видел одну странную для меня вещь – очень многие избиратели фотографируют себя на избирательных участках, делают так называемые селфи. Я не знаю, насколько это хорошо или плохо, но это не традиция в иных странах», - сказал международный наблюдатель за выборами от Сербии Душан Пророкович.

Другой международный наблюдатель Стефано Верноле из Италии посетил три избирательный участка и также не зарегистрировал никаких нарушений.

По итогам посещения 10 избирательных участков Мехмет Аккан Сувер из Турции отметил большое количество желающих проголосовать и поучаствовать в политической жизни страны.

«С уверенностью могу сказать, что сами выборы и участие народа ярко показывают, как Казахстан движется к становлению демократии. В особенности хочу отметить молодое поколение, которое принимает активное участие в выборах. Вместе с тем, были некоторые сюрпризы – тем, кто впервые голосовал, дарили подарки, что мотивирует участвовать в политический жизни страны», - сказал он во время пресс-конференции в Центре содействия международным наблюдателям в Астане.

Ранее сообщалось, что за выборами следит 61 наблюдатель от Межпарламентской ассамблеи Содружества Независимых Государств. Положительно оценили проведение выборов в Казахстане наблюдатели из Норвегии и Польши. Представитель Азербайджана Ризван Гусейнов особенно отметил наличие графы «Против всех» в бюллетенях для голосования.



