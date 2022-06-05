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    Нарушений на референдуме не зарегистрировано - МВД

    5 Июня 2022, 12:32

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Комитета административной полиции МВД РК Атыгай Арыстанов сообщил, что каких-либо нарушений во время проведения республиканского референдума в Казахстане на данный момент не зарегистрировали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Согласно законодательству, на органы внутренних дел в период проведения референдума возложены обязанности по обеспечению охраны общественного порядка. Весь личный состав органов внутренних дел работает в усиленном режиме. Буквально до того, как завезти бюллетени, все избирательные участки были проверены на безопасность, в том числе и на пожарную. На данный момент личный состав работает в усиленном режиме. В целом, по стране обстановка стабильная, каких-либо нарушений на данный момент не зарегистрировано», - сообщил Атыгай Арыстанов в ходе онлайн-телемарафона.

    Более подробную информацию в МВД пообещали предоставить вечером.

    Как сообщили в Центральной комиссии референдума, по состоянию на 12:00 на референдуме проголосовали 5 122 577 человек. Бюллетени для голосования получили 43,70 процента избирателей от общего числа граждан, включенных в списки.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Безопасность МВД РК Общество Референдум
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