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    Нарушение правил пожарной безопасности и халатность – по каким статьям квалифицируется пожар в области Абай

    14 Июня 2023, 11:51

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Генерального прокурора РК Жандос Умиралиев озвучил статьи, по которым квалифицируется дело о пожаре в области Абай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По масштабному пожару, который произошел в области Абай, в резервате «Семей орманы», возбуждено уголовное дело по статье 292 части 3 – нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее гибель двух и более лиц. Расследование Главой государства поручено Генеральной прокуратуре. Сейчас специальная служба Генеральной прокуратуры приступила к расследованию данного уголовного дела. Создана межведомственная следственно-оперативная группа, куда вошли опытные квалифицированные следователи и оперативные работники всех правоохранительных служб», - сказал Жандос Умиралиев в кулуарах Мажилиса.

    По его словам, группа находится на месте пожара, уже расследует дело.

    «Руководит данной группой один из заместителей Генпрокурора, дело находится на особом контроле у Генпрокурора. Учитывая масштабы данной трагедии, причинение колоссального ущерба экологии и гибель 14 сотрудников лесного хозяйства при исполнении служебных обязанностей, мы также возбудили уголовное дело по факту халатности должностных лиц. В рамках расследования данного уголовного дела будет обозначен круг всех должностных лиц, которые недобросовестно, безответственно относились к своим обязанностям, к своей службе, вследствие чего не выполняли возложенные на себя обязательства, что и повлекло за собой такие трагические события и гибель граждан», - отметил спикер.

    «Только начато расследование, действия должностных лиц еще не квалифицированы, но я заверяю, что в рамках данного уголовного дела все причастные должностные лица, все, кто не принимал соответствующие меры, однозначно будут привлечены к ответственности», - добавил замгенпрокурора.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Генпрокуратура Абайская область Пожар в области Абай
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