Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Нарушающий карантин бар выявили в Шымкенте

    6 Августа 2021, 23:32

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В ходе рейдовых мероприятий по контролю за соблюдением карантинного режима в Енбекшинском районе города Шымкента выявлен лаунж-бар, работавший с нарушениями требований постановления главного санврача города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Шымкента.

    Объект принимал посетителей после ограниченного времени, также работники заведения не соблюдали масочный режим. Кроме того, несмотря на запрет, бар предоставлял услугу по курению кальянов.

    Собранные материалы по данному нарушению направлены в Департамент санитарно-эпидемиологического контроля района для принятия административных мер по статье 425 КоАП РК (Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов).

    Напомним, 28 июля опубликовано новое постановление главного государственного санитарного врача города Шымкента. Согласно постановлению, изменены критерии ограничения работы социально-экономических объектов.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Акимат Здравоохранение МВД РК Шымкент Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    На лечение алматинцев потратили более 52 миллиардов тенге за три месяца
    Мурал в память о пожарном Мейржане Айманове появился в Павлодаре
    Рабочая группа ведет работу по решению вопросов бывших работников «БерАли Мангистау Компани»
    Мужчину накажут за езду по маковым полям в Жетысуской области
    Популярное
    1 Ряд кадровых перестановок произвели в акимате Костанайской области
    2 Три объекта водного хозяйства в Жетысуской области находятся в аварийном состоянии – сенатор
    3 Сколько средств предусмотрено на субсидирование стоимости услуг по подаче воды в РК
    4 Площадь новых орошаемых земель превысила 50 тысяч га – Минсельхоз
    5 Более 29 млн га сельхозземель фактически не пригодны для дальнейшего использования