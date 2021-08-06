Нарушающий карантин бар выявили в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В ходе рейдовых мероприятий по контролю за соблюдением карантинного режима в Енбекшинском районе города Шымкента выявлен лаунж-бар, работавший с нарушениями требований постановления главного санврача города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Шымкента.

Объект принимал посетителей после ограниченного времени, также работники заведения не соблюдали масочный режим. Кроме того, несмотря на запрет, бар предоставлял услугу по курению кальянов.

Собранные материалы по данному нарушению направлены в Департамент санитарно-эпидемиологического контроля района для принятия административных мер по статье 425 КоАП РК (Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов).

Напомним, 28 июля опубликовано новое постановление главного государственного санитарного врача города Шымкента. Согласно постановлению, изменены критерии ограничения работы социально-экономических объектов.



