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    Народный банк Китая выступает за развитие сотрудничества с МФЦА, в том числе в области «зеленых финансов»

    12 Февраля 2021, 19:07

    ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Народный Банк Китая (НБК, Центробанк КНР) будет поддерживать финансовые институты Китая в развитии сотрудничества с Международным финансовым центром «Астана» (МФЦА), в том числе в области «зеленых финансов», об этом корреспонденту МИА «Казинформ» сообщили в НБК.

    «Народный банк Китая и МФЦА поддерживают плодотворное сотрудничество и обмен опытом по вопросам, представляющим взаимный интерес, включая инвестиции и финансы», - заявили в НБК.

    В НБК отметили, что финансовые учреждения Китая достигли определенных результатов в сотрудничестве с МФЦА, включая участие Шанхайской фондовой биржи и Фонда Шелкового пути в капитале биржи МФЦА (AIX), а также листинг облигаций Строительного банка Китая (CCB) на AIX.

    «Мы наблюдаем положительный прогресс МФЦА в развитии «зеленого финансирования». Мы также будем продолжать оказывать поддержку финансовым институтам Китая в осуществлении ими соответствующего сотрудничества согласно принципам ведения бизнеса и ожидаем новых результатов от сотрудничества между двумя сторонами», - добавили в НБК.

    «Надеемся, что финансовые институты Китая и Казахстана еще больше укрепят связи, а также совместно будут способствовать развитию сотрудничества между двумя странами в области «зеленой» экономики», - резюмировали в НБК.

    Напомним, что Центр зеленых финансов МФЦА создан в июне 2018 года для развития и продвижения зеленых финансов в Казахстане и регионе Центральная Азия.

    Автор:

    Руслан Сулейменов

    Экономика Китай МФЦА - фин. центр "Астана"
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