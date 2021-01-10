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    Народный артист Лаки Кесоглу проголосовал на выборах

    10 Января 2021, 12:34

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Советский и казахстанский эстрадный певец, музыкальный педагог, профессор, народный артист Казахской ССР Лаки Кесоглу проголосовал на выборах в Мажилис РК и маслихаты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Свой гражданский долг известный певец исполнил на избирательном участке №81 в Алматы.

    «Выборы проходят в таких экстремальных условиях, связанных с пандемией коронавируса. Я должен сказать, что здесь все нормы соблюдены, все удобно. Я человек, который уже долгое время голосует. Поэтому я пришел сегодня на выборы по привычке. Считаю, что лучше прийти на участок и высказать свое мнение и пожелание. Поэтому я призываю всех голосовать», - сказал он.

    Он также положительно отозвался о роли молодежи и женщин в политике.

    «Я положительно отношусь к этому, сейчас время молодых. Они должны быть достойными по уровню своего интеллекта, образованию и соответствовать всем требованиям. Хотелось бы, чтобы молодые креативные парни добились каких-то успехов. Я верю в молодежь, и она должна быть в первых рядах», - заметил певец.

    Лаки Кесоглу является «самым популярным греком Казахстана», а также лауреатом Государственной премии Республики Казахстан и премии независимого платина «Тарлан»

    В Казахстане проходят выборы депутатов в Мажилис Парламента РК и маслихаты.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Выборы-2021
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