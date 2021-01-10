Народный артист Лаки Кесоглу проголосовал на выборах

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Советский и казахстанский эстрадный певец, музыкальный педагог, профессор, народный артист Казахской ССР Лаки Кесоглу проголосовал на выборах в Мажилис РК и маслихаты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Свой гражданский долг известный певец исполнил на избирательном участке №81 в Алматы.

«Выборы проходят в таких экстремальных условиях, связанных с пандемией коронавируса. Я должен сказать, что здесь все нормы соблюдены, все удобно. Я человек, который уже долгое время голосует. Поэтому я пришел сегодня на выборы по привычке. Считаю, что лучше прийти на участок и высказать свое мнение и пожелание. Поэтому я призываю всех голосовать», - сказал он.

Он также положительно отозвался о роли молодежи и женщин в политике.

«Я положительно отношусь к этому, сейчас время молодых. Они должны быть достойными по уровню своего интеллекта, образованию и соответствовать всем требованиям. Хотелось бы, чтобы молодые креативные парни добились каких-то успехов. Я верю в молодежь, и она должна быть в первых рядах», - заметил певец.

Лаки Кесоглу является «самым популярным греком Казахстана», а также лауреатом Государственной премии Республики Казахстан и премии независимого платина «Тарлан»

В Казахстане проходят выборы депутатов в Мажилис Парламента РК и маслихаты.