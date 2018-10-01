Народных мастеров чествовали в столице

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В минувшие выходные в Национальном музее РК состоялась торжественная церемония награждения победителей республиканского конкурса ремесленников Казахстана «Шебер-2018», передает официальный сайт акимата.

В Астане прошел ежегодный конкурс «Шебер», цель которого - развитие ремесленной индустрии в Казахстане, возрождение давно забытых видов народного искусства. В этом году на конкурс было подано 76 заявок, представлено более 100 работ. 27 мастеров прошли в финал. Большая часть изделий выполнена умельцами из разных регионов страны.







«Участие в республиканском конкурсе стимулирует мастеров развиваться творчески, привнося в свои изделия, наряду с традиционными мотивами и устоявшейся техникой, современные решения и подходы. Благодаря мастерам мы воплотили нашу самую главную цель - развить древние ремесла в современном виде и возродить народные художественные ремесла в Казахстане», - рассказала председатель союза ремесленников РК Айжан Беккулова.









Конкурсные работы оценивала экспертная комиссия из искусствоведов, художников и представителей бизнеса. В составе жюри присутствовал международный ювелир из Германии Мартин Демпф. Мастерам в 7 номинациях были вручены награды и ценные призы. А главная награда - серебряная медаль «Хас шебер - 2018» - вручена заслуженному деятелю Республики Казахстан, члену союза художников, автору школы по изготовлению музыкальных инструментов Жолаушы Тургудулову. Это его шестая награда. Также все победители получили обучающую путевку в Таиланд для участия в международном фестивале World Ikat Textiles Symposium - 2018.





