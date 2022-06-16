Народные мелодии стран ШОС зазвучали с узбекским колоритом

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В столице Узбекистана по случаю 21-летия со дня основания Шанхайской организации сотрудничества, а также 20-ой годовщины со дня подписания Хартии ШОС состоялся концерт «Вечер музыки народов ШОС», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Целью мероприятия, организованного Центром народной дипломатии ШОС в Узбекистане, является поддержание духа единства и солидарности разных стран через музыку. Инициативу организаторов умело осуществил коллектив камерного оркестра народных инструментов «Согдиана» под руководством заслуженного деятеля искусств Узбекистана Фирузы Абдурахимовой.

«Музыка обладает огромной силой, объединяющей людей. У каждого народа есть свой музыкальный язык и разговорный язык. И этот музыкальный язык, в отличие от разговорного, понятен всем другим народам без перевода», - отметили организаторы.

С узбекским колоритом прозвучали национальные мелодии стран-участниц и партнеров ШОС – Азербайджана, Беларуси, Ирана, Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана.

На сцене органного зала государственной филармонии Узбекистана коллектив «Согдиана» исполнил произведение великого казахского композитора Курмангазы - кюй «Балбырауын». Также из казахстанских мелодий на концерте в исполнении Хадичи Имомназоровой прозвучала песня Шамши Калдаякова «Арыс жағасында».

«Музыка является неотъемлемой частью традиционной культуры каждого народа. Несомненно, эти мелодии вызывают теплые чувства в сердцах слушателей, способствуют лучшему пониманию музыкального искусства и культуры народов ШОС, укреплению дружеских и добрососедских отношений между странами», - отметили в пресс-службе Центра народной дипломатии ШОС.



