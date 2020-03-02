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    Народно-демократическая партия Таджикистана победила на парламентских выборах с 50,40% голосов

    2 Марта 2020, 19:07

    ДУШАНБЕ. КАЗИНФРОМ - Центральная комиссия по выборам и референдумам Таджикистана (ЦКВР) объявила предварительные результаты состоявшихся вчера выборов депутатов в парламент страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщил председатель ЦКВР Бахтиёр Худоёрзода сегодня на брифинге с участием представителей политических партий, международных наблюдателей и средств массовой информации, из 4 миллионов 929 тысяч 128 человек в выборах приняли участие 4 миллиона 245 тысяч 951 избиратель, что составляет 86,4% от общего числа избирателей страны.

    «В едином общереспубликанском избирательном округе по списку политических партий в поддержку Аграрной партии Таджикистана проголосовало 700 тысяч 582 человека, что составляет 16,50%, Демократической партии Таджикистана - 216 тысяч 526 человек, или 5,10%, Партии экономических реформ Таджикистана - 705 тысяч 252 человека, или 16,61%, Коммунистической партии Таджикистана — 132 тысячи 49 человек, или 3,11%, Социалистической партии Таджикистана - 218 тысяч 696 человек, или 5,15%, Социал-демократической партии Таджикистана - 13 тысяч 735 человек, или 0,32%, за Народно-демократическую партию Таджикистана проголосовало 2 миллиона 139 тысяч 741 человек - 50,40%», - проинформировал Б. Худоёрзода.

    Со слов председателя ЦКВР, против списка всех политических партий проголосовало 52 тысячи 30 человек, или 1,39%.

    Согласно выборному законодательству Таджикистана, политические партии, преодолевшие 5% избирательный порог, получили следующее количество мандатов.

    «Аграрная партия Таджикистана с 16,50% получила 4 депутатских мандата, Демократическая партия Таджикистана с 5,10% - 1 депутатский мандат, Партия экономических реформ Таджикистана с 16,61% - 4 депутатских мандата, Социалистическая партия Таджикистана с 5,15% - 1 депутатский мандат, Народно-демократическая партия Таджикистана с 50,40% - 12 депутатских мандатов», - сообщил Б.Худоёрзода.

    В результате состоявшихся выборов представители шести из семи политических партий были выбраны депутатами парламента страны.

    Автор:

    Медет Ахметов

    Таджикистан
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