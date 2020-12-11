Народная партия Казахстана презентовала свой предвыборный штаб

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 11 декабря в Нур-Султане Народная партия Казахстана презентовала свой предвыборный штаб, программу и рассказала о планах на будущее, передает МИА «Казинформ».

Основные идеи партии журналистам изложил председатель НПК, руководитель парламентской фракции Народной партии Казахстана, депутат Мажилиса Айкын Конуров.

Секретарь ЦК НПК депутат Мажилиса Жамбыл Ахметбеков и глава Республиканского Предвыборного штаба НПК Олжас Сыздыков рассказали журналистам о работе партии в регионах и о том, как проводился отбор в партийные списки кандидатов в Мажилис и маслихаты.

До выборов осталось не так уж много времени. Как напоминание об этом в республиканском Предвыборном штабе НПК установлен календарь с обратным отчетом дней, оставшихся до «часа икс».