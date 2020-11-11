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    Народная партия Казахстана избрала членов Центрального Комитета

    11 Ноября 2020, 16:23

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - «Народная партия Казахстана» избрала членов Центрального Комитета партии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Напомним, сегодня проходит XV Внеочередной съезд Коммунистической народной партии Казахстана. Ранее сообщалось, что в ходе съезда партия сменила свое название на Народную партию Казахстана.

    «У нас утверждено равное представительство в Центральном комитете от всех 14 регионов и трех городов республиканского значения. Количество членов Центрального комитета составляет 34 человека», - сказал секретарь ЦК партии Жамбыл Ахметбеков.

    Участники съезда проголосовали за избрание новых членов Центрального Комитета.

    Добавим, что в ходе съезда было предложено утвердить решение мандатной комиссии партии.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

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