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    Народ ждет перемен - кандидат в Президенты Мейрам Кажыкен

    20 Ноября 2022, 12:39

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Кандидат в Президенты РК Мейрам Кажыкен поделился своим мнением по поводу внеочередных выборов в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Мейрам Кажыкен проголосовал на выборах. Для голосования на внеочередных выборах он вместе со своей супругой и дочерью прибыл на избирательный участок №113, расположенный в школе-лицее №66 Астаны.

    Кандидат отметил, что на выборы пришел с хорошим настроением.

    «Люди хотят перемен. Изменения должны начаться незамедлительно. Эти изменения должны быть очевидны: социальные изменения, экономические и политические тоже. Я сегодня проголосовал за настоящие реальные реформы», - прокомментировал Мейрам Кажыкен журналистам.

    Его выдвинули кандидатом в Президенты РК от республиканской общественной организации «Содружество профсоюзов Казахстана «Аманат».

    Представители штаба во главе с Мейрамом Кажыкеном провели встречи с избирателями в Костанайской, Абайской, Восточно-Казахстанской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, Карагандинской, Алматинской, Жамбылской, Туркестанской областях, а также в Шымкенте.

    Сегодня в Казахстане проходят внеочередные выборы Президента РК. К голосованию приступили все 10033 участка по стране и 17 участков при представительствах РК в 16 иностранных государствах. 51 участок за рубежом откроется с учетом разницы часовых поясов.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Выборы Президентские выборы - 2022 Выборы-2022: кандидат Мейрам Кажыкен
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