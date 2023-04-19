Народ не глупый и поймет, если объяснять – Еркин Тукумов о повышении тарифов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Еркин Тукумов поделился мнением после выступления Главы государства Касым-Жомарта Токаева на совещании по вопросам социально-экономического развития страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Эксперт отметил, что на совещании такого уровня впервые присутствовали представители маслихатов. Это свидетельствует о децентрализации власти. Избранные представители власти в регионах участвовали в расширенном заседании Правительства для того, чтобы ориентироваться, какая политика будет вестись в стране.

«Я считаю, что это очень хороший признак. И эту практику нужно продолжать, потому что пока не все понимают значимость маслихатов, сами маслихаты еще в процессе становления. Шаг правильный, но надо очень много работать», - сказал Еркин Тукумов.

Ранее Касым-Жомарт Токаев назвал первоочередной задачей маслихатов отстаивать интересы местных жителей. Депутаты должны перейти к ежедневной кропотливой работе над актуальными проблемами электората, проявлять при этом профессионализм и ответственность.

Также в своем выступлении Президент Казахстана еще раз подчеркнул необходимость по значительной активизации работы по привлечению инвестиций.

«Власти на местах должны без указки привлекать инвестиции, чтобы создавать рабочие места, налаживать производство. Привлечение инвестиций должно работать как критерий успеха работы акимов на местах, но самое главное здесь - не гнаться за кампанейщиной. Нужно четко просчитывать, какие это инвестиции, в какие сферы, не принесет ли это больше вреда региону с точки зрения экологии, независимости страны. Здесь важны не столько цифры, количество инвестиций, сколько качество. При постановлении задачи по привлечению инвестиций акимам нужно учитывать эти все параметры», - пояснил глава КИСИ.

Вместе с тем, Еркин Тукумов высказался по поводу заявления о постепенном повышении тарифов за электроэнергию, тепло, а также цен на горюче-смазочные материалы. По его словам, все уполномоченные органы уже озвучили свою позицию в этом вопросе.

«Я в целом с ними согласен, что ничего бесплатного не может быть. Цены занижены, а это рыночная экономика. По воде у нас одни из самых низких тарифов в мире. При этом, конечно, нужно помогать уязвимым слоям. Президент об этом сказал, и нужно четко следовать в этом направлении. И самое главное в этом вопросе – людям нужно объяснять. Проблемы у нас часто с объяснением. Я думаю, народ у нас не глупый, поймет, что к чему, но если не объяснять, то это приведет к последствиям», - заключил директор КИСИ.

Президент Казахстана заявил, что в Казахстане постепенно будут повышаться тарифы, и цены будут приближены к рыночным, либо города и села останутся без соответствующей инфраструктуры.



