Народ хочет реальных перемен - Ермухамет Ертысбаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель «Народной партии Казахстана» Ермухамет Ертысбаев призвал всех казахстанцев прийти и проголосовать на выборах депутатов, передает корреспондент МИА «Казифнорм».

«У нашей партии есть идея – это идея социализма. Вы можете спросить: какого социализма? Скандинавского социализма, например. В Норвегии всего полвека назад обнаружили в Северном море гигантские запасы нефти и газа. И в настоящее время каждый норвежец на специальном счету имеет в среднем 238 тысяч евро. Не надо выдумывать велосипед, у нас есть эта идея, к которой мы идем, и с этой точки зрения, если 19 марта миллионы людей поддержат программу «Народной партии Казахстана», то эта идея станет материальной силой, мы смотрим позитивно на это», - сказал Ермухамет Ертысбаев в ходе дебатов в эфире телеканала КТК.

Он также обратился к участникам дебатов с призывом показать свое видение среднесрочной и долгосрочной перспективы развития нашей страны.

«Вы понимаете, мы сейчас можем удариться в цифры, факты, многочисленные обещания, а дебаты - это публичный обмен мыслями, идеями. Поэтому, с этой точки зрения, я хотел бы обратиться ко всем участникам дебатов – через призму мыслей, идеи показать свое видение в среднесрочной, дальнесрочной перспективе нашей страны», - отметил Ермухамет Ертысбаев.

Спикер заявил, что народ хочет реальных перемен.

«19 марта можете проголосовать за кого угодно, только сделайте свой гражданский, конституционный долг – придите на выборы!», - подчеркнул Ермухамет Ертысбаев.

В ходе своего выступления, отвечая на вопрос своих оппонентов, он также заявил, что предпринимателям необходимо лишь то, чтобы их оставили в покое, а внедрение реальной выборности акимов и судей кардинально изменит ситуацию в стране.

Ранее сообщалось, что в прямом эфире телеканала КТК стартовали дебаты между представителями семи политических партий, участвующих в выборах в Мажилис Парламента РК.

В дебатах принимают участие член партии AMANAT Айдос Сарым, член Национального совета демократической партии «Ақ жол» Дания Еспаева, заместитель председателя партии «Ауыл» Жигули Дайрабаев, председатель «Народной партии Казахстана» Ермухамет Ертысбаев, член политсовета партии «Байтақ» Айнур Сабитова, сопредседатель партии «Respublica» Динара Шукижанова, председатель Общенациональной социал-демократической партии Асхат Рахимжанов.



