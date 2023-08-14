Наркозакладчика задержали в Усть-Каменогорске

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Усть-Каменогорске задержан закладчик психотропных веществ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Оперативникам управления по противодействию наркопреступности ДП ВКО поступила информация в отношении жителя областного центра, который осуществляет закладки психотропных веществ в Усть-Каменогорске.

В ходе проверки полученной информации стражами порядка совместно со специальным подразделением УТВ ДП ВКО при координации прокуратуры области указанный мужчина был задержан.

«Во время личного обыска у 20-летнего задержанного обнаружено 12 полимерных свертков с веществом в виде порошка и гранул. Согласно заключению экспертизы, изъятое является мефедроном и а-PVP, общим весом более 2 грамм, что является особо крупным размером. Как пояснил мужчина, свою деятельность он осуществлял с помощью одного из интернет-магазинов, где и получал указания. В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке», - сообщили в полиции.

По данному факту начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 296 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере», которые наказываются лишением свободы на срок от 3 до 7 лет.