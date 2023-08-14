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    14:27, 14 Август 2023 | GMT +6

    Наркозакладчика задержали в Усть-Каменогорске

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    Фото: polisia.kz
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Усть-Каменогорске задержан закладчик психотропных веществ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Оперативникам управления по противодействию наркопреступности ДП ВКО поступила информация в отношении жителя областного центра, который осуществляет закладки психотропных веществ в Усть-Каменогорске.

    В ходе проверки полученной информации стражами порядка совместно со специальным подразделением УТВ ДП ВКО при координации прокуратуры области указанный мужчина был задержан.

    «Во время личного обыска у 20-летнего задержанного обнаружено 12 полимерных свертков с веществом в виде порошка и гранул. Согласно заключению экспертизы, изъятое является мефедроном и а-PVP, общим весом более 2 грамм, что является особо крупным размером. Как пояснил мужчина, свою деятельность он осуществлял с помощью одного из интернет-магазинов, где и получал указания. В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке», - сообщили в полиции.

    По данному факту начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 296 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере», которые наказываются лишением свободы на срок от 3 до 7 лет.


    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Борьба с наркотиками Борьба с преступностью Видео для mail.ru Правоохранительные органы
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